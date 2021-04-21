Зранку у Києві "стоять" усі мости

Деталі

Рух на всіх мостах, а саме — Північному, Південному, Патона, Метро та Дарницькому, ускладнено в напрямку правого берега.

На правому березі Києва ускладнено рух Володимирським узвозом, вулицями Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, Набережне шосе, на проспекті Героїв Сталінграда, вулицях Семена Скляренка, Богатирській, Новокостянтинівській, Вишгородській, Олени Теліги.

Затори утворились на проспекті Перемоги, вулиці Борщагівській, проспекті Любомира Гузара, бульварі Вацлава Гавела, вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Валерія Лобановського.

На лівому березі ускладнення руху помітні у бік правого берега проспектами Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та Броварським проспектом, Дарницьким шосе.

Затори помітні на бульварі Перова, вулицях Миропільська, Братиславська.

Доповнення

З 5 квітня Київ пішов на жорсткий карантин. У столиці діють обмеження на роботу громадського транспорту, у тому числі й метро. Проїзд здійснюється лише за спецперепустками. Крім того, заклади громадського харчування можуть працювати лише на виніс і доставку.

Карантинні обмеження в столиці діятимуть як мінімум до 30 квітня.