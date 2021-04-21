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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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2 марта, 17:53 • 157431 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142986 просмотра

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Утром в Киеве "стоят" все мосты

Утром в Киеве "стоят" все мосты

Киев  •  УНН

 • 17485 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. По состоянию на 8:50 среды, 21 апреля, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Движение на всех мостах, а именно - Северном, Южном, Патона, Метро и Дарницком, затруднено в направлении правого берега.

На правом берегу Киева затруднено движение Владимирским спуском, улицами Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Набережное шоссе, на проспекте Героев Сталинграда, улицах Семена Скляренко, Богатырской, Новоконстантиновской, Вышгородской, Елены Телиги.

Пробки образовались на проспекте Победы, улице Борщаговской, проспекте Любомира Гузара, бульваре Вацлава Гавела, улице Вадима Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского.

На левом берегу осложнения движения заметны в сторону правого берега проспектами Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварским проспектом, Дарницким шоссе.

Пробки заметны на бульваре Перова, улицах Миропольская, Братиславская.

Дополнение

С 5 апреля Киев пошел на жесткий карантин. В столице действуют ограничения на работу общественного транспорта, в том числе и метро. Проезд осуществляется только по спецпропускам. Кроме того, заведения общественного питания могут работать только на вынос и доставку.

Карантин в столице будут действовать как минимум до 30 апреля.

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