Зранку у Києві помітне ускладнення руху транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Станом на 8:20 у Києві помітне незначне ускладнення руху транспорту, незважаючи на те, що у місті введено карантин через COVID-19. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Зокрема, у заторах стоїть проспект Перемоги, Повітрофлотський проспект, вулиця Олени Теліги та проспект Степана Бандери.
Помітне ускладнення руху на Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Набережно-Хрещатицькій та вулиці Богатирській.
На лівому березі ускладнено рух на проспекті Миколи Бажана, Харківському шосе та проспекті Юрія Гагаріна.
Ускладнено рух також на мосту Метро та Броварському проспекті, який до нього веде.
Нагадаємо, 26 березня в Україні до 14 градусів тепла.