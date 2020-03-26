Утром в Киеве заметно осложнение движения транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. По состоянию на 8:20 в Киеве заметно незначительное затруднение движения транспорта, несмотря на то, что в городе введен карантин из-за COVID-19. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
В частности, в пробках стоит проспект Победы, Воздухофлотский проспект, улица Елены Телиги и проспект Степана Бандеры.
Заметное осложнение движения на Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, улице Набережно-Крещатицкой и улице Богатырской.
На левом берегу затруднено движение на проспекте Николая Бажана, Харьковском шоссе и проспекте Юрия Гагарина.
Затруднено движение также на мосту Метро и Броварском проспекте, который к нему ведет.
Напомним, 26 марта в Украине до 14 градусов тепла.