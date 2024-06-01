Зранку росіяни завдали ракетного удару по Херсонщині
Київ • УНН
Вранці російські війська завдали ракетного удару по культурному центру в населеному пункті Бериславського району Херсонської області.
російські окупанти зранку поцілили поблизу будинку культури в одному з населених пунктів Бериславського району на Херсонщині. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
Сьогодні зранку російські війська завдали ракетного удару по Херсонщині. Ворог поцілив поблизу будинку культури в одному з населених пунктів Бериславського району
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