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Утром россияне нанесли ракетный удар по Херсонщине
Утром российские войска нанесли ракетный удар по культурному центру в населенном пункте Бериславского района Херсонской области.
В Полтаве найдена мертвой 12-летняя девочка, подозреваемый арестован за убийство и сексуальное насилие
12-летняя Дарья Волошина, пропавшая в Полтаве, была найдена мертвой в лесополосе. 57-летний местный мужчина с криминальным прошлым был арестован по подозрению в сексуальном насилии и убийстве ребенка.
В Николаеве был слышен взрыв-мэр
В Николаеве прогремел взрыв, мэр призывает жителей оставаться в безопасных местах.
Продолжаются два боевых столкновения вблизи Сокола и Невельского - Генштаб
Продолжаются боевые столкновения вблизи Сокола и Невельского, украинские защитники предотвращают продвижение россии на Покровском направлении, а также отражают атаки в других районах.
Зеленский о ночной массированной атаке: Украине нужны дополнительные Patriot и расширение поставок F-16
Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны Patriot и расширении поставок истребителей F-16 для защиты своего неба от российских террористических атак на гражданское население и инфраструктуру.
Силы обороны отразили одну атаку рф вблизи Липцев на Харьковщине
Силы обороны Украины отбили одну российскую атаку под Липцами Харьковской области. ВСУ наносят противнику потери, в том числе уничтожив 17 единиц техники и две единицы спецтехники, а также повредив три вражеские артиллерийские системы.
В Минэнерго предупредили о возможном изменении в графиках отключений света на сегодня из-за ночной атаки
Ночью россия атаковала энергетические объекты в 5 регионах, что может стать причиной потенциальных изменений в графиках отключения электроэнергии по Украине.
В Украине выросло количество детей, пострадавших из-за войны
550 детей погибли и более 1364 получили ранения в Украине в результате вооруженной агрессии россии. Больше всего жертв в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Запорожской и Николаевской областях.
За сутки в Донецкой области россияне убили двух человек и ранили еще восьмерых
россияне убили 2 местных жителей и ранили еще 8 человек в Донецкой области, обстреляв несколько населенных пунктов и повредив жилые и административные здания.
На Черкасщине во двор работника ТЦК бросили взрывное устройство
В Черкасской области во двор дома военнослужащего было брошено взрывное устройство, в результате чего произошел взрыв. Члены его семьи не пострадали.