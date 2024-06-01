Утром россияне нанесли ракетный удар по Херсонщине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
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Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

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Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
  •  119474 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
  •  123318 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  126523 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  139972 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  131679 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  223449 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

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Утром россияне нанесли ракетный удар по Херсонщине

Утром российские войска нанесли ракетный удар по культурному центру в населенном пункте Бериславского района Херсонской области.

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Утром россияне нанесли ракетный удар по Херсонщине

В Полтаве найдена мертвой 12-летняя девочка, подозреваемый арестован за убийство и сексуальное насилие

12-летняя Дарья Волошина, пропавшая в Полтаве, была найдена мертвой в лесополосе. 57-летний местный мужчина с криминальным прошлым был арестован по подозрению в сексуальном насилии и убийстве ребенка.

Криминал и ЧП •   •  2706 просмотра
В Полтаве найдена мертвой 12-летняя девочка, подозреваемый арестован за убийство и сексуальное насилие

В Николаеве был слышен взрыв-мэр

В Николаеве прогремел взрыв, мэр призывает жителей оставаться в безопасных местах.

Война •   •  4485 просмотра
В Николаеве был слышен взрыв-мэр

Продолжаются два боевых столкновения вблизи Сокола и Невельского - Генштаб

Продолжаются боевые столкновения вблизи Сокола и Невельского, украинские защитники предотвращают продвижение россии на Покровском направлении, а также отражают атаки в других районах.

Война •   •  5734 просмотра
Продолжаются два боевых столкновения вблизи Сокола и Невельского - Генштаб

Зеленский о ночной массированной атаке: Украине нужны дополнительные Patriot и расширение поставок F-16

Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны Patriot и расширении поставок истребителей F-16 для защиты своего неба от российских террористических атак на гражданское население и инфраструктуру.

Война •   •  9589 просмотра
Зеленский о ночной массированной атаке: Украине нужны дополнительные Patriot и расширение поставок F-16

Силы обороны отразили одну атаку рф вблизи Липцев на Харьковщине

Силы обороны Украины отбили одну российскую атаку под Липцами Харьковской области. ВСУ наносят противнику потери, в том числе уничтожив 17 единиц техники и две единицы спецтехники, а также повредив три вражеские артиллерийские системы.

Война •   •  8522 просмотра
Силы обороны отразили одну атаку рф вблизи Липцев на Харьковщине

В Минэнерго предупредили о возможном изменении в графиках отключений света на сегодня из-за ночной атаки

Ночью россия атаковала энергетические объекты в 5 регионах, что может стать причиной потенциальных изменений в графиках отключения электроэнергии по Украине.

Общество •   •  9235 просмотра
В Минэнерго предупредили о возможном изменении в графиках отключений света на сегодня из-за ночной атаки

В Украине выросло количество детей, пострадавших из-за войны

550 детей погибли и более 1364 получили ранения в Украине в результате вооруженной агрессии россии. Больше всего жертв в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Запорожской и Николаевской областях.

Общество •   •  10382 просмотра
В Украине выросло количество детей, пострадавших из-за войны

За сутки в Донецкой области россияне убили двух человек и ранили еще восьмерых

россияне убили 2 местных жителей и ранили еще 8 человек в Донецкой области, обстреляв несколько населенных пунктов и повредив жилые и административные здания.

Война •   •  11346 просмотра
За сутки в Донецкой области россияне убили двух человек и ранили еще восьмерых

На Черкасщине во двор работника ТЦК бросили взрывное устройство

В Черкасской области во двор дома военнослужащего было брошено взрывное устройство, в результате чего произошел взрыв. Члены его семьи не пострадали.

Криминал и ЧП •   •  11221 просмотра
На Черкасщине во двор работника ТЦК бросили взрывное устройство