Утром россияне нанесли ракетный удар по Херсонщине

российские оккупанты утром попали вблизи дома культуры в одном из населенных пунктов Бериславского района Херсонской области. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по Херсонской области. Враг попал вблизи дома культуры в одном из населенных пунктов Бериславского района - написал Прокудин в Telegram.

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