Зранку Київ зупинився у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Станом на 8:40 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, ускладнено рух вулицями Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, проспектом Перемоги, вулицею Саксаганською, Повітрофлотським проспектом, вулицею В’ячеслава Чорновола, Велика Житомирська, проспектом Валерія Лобановського, вулицею Московська.
Частково ускладнено рух на бульварі Лесі Українки, вулиці Королевській, бульварі Дружби Народів, Наддніпрянському шосе, проспекті Науки, Голосіївському проспекті.
Зранку "стоїть" Дарницька площа, Харківське шосе, проспект Миколи Бажана.
Ускладнено рух Північним мостом, мостом Патона, Дарницьким та Південним мостами.
Як повідомляв УНН, у п'ятницю, 27 вересня, у деяких областях пройдуть дощі.