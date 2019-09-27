Утром Киев остановился в пробках

Так, затруднено движение по улицам Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, проспектом Победы, улицами Саксаганского, Воздухофлотским проспектом, по улице Вячеслава Черновола, Большая Житомирская, проспектом Валерия Лобановского, по улице Московская.

Частично затруднено движение на бульваре Леси Украинки, улице Королевской, бульвару Дружбы Народов, Надднепрянском шоссе, проспекте Науки, Голосеевском проспекте.

Утром "стоит" Дарницкая площадь, Харьковское шоссе, проспект Бажана.

Затруднено движение Северным мостом, мостом Патона, Дарницким и Южным мостами.

Как сообщал УНН, в пятницу, 27 сентября, в некоторых областях пройдут дожди.