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"Зрада Кернеса": тимчасовий мер Харкова Терехов перетворюється на "слугу народу" - політолог

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Тимчасовий мер Харкова Ігор Терехов заради перемоги на виборах готовий “злити” партію Геннадія Кернеса і зробити її регіональним осередком партії “Слуга народу”. Таку думку висловила політичний експерт Яніна Соколовська в Facebook, передає УНН.

"Зрада Кернеса": тимчасовий мер Харкова Терехов перетворюється на "слугу народу" - політолог

За її словами, про коаліцію Терехова і “Слуг народу” свідчить призначення Сергія Кузьміна заступником міського голови, а також чутки про те, що Терехов віддасть посаду секретаря міськради представника партії Президента Володимира Зеленського.

Сценарій більш ніж правдоподібний, вважає Соколовська, адже Терехов головну ставку на цих виборах робить на використання адмінресурсу і виборчі технології на межі закону.

“Технічно Терехов вже підготувався — свої люди в виборчкомі, фахівці з цими самими специфічним технологіям працюють. Але реалізувати такий план без прикриття з верхів влади неможливо. Інтерес Банкової в союзі з Тереховим теж очевидний. Не маючи свого кандидата, „слугам“ в особі ОП треба ставити на когось із наявних, причому найбільш керованого і несамостійного. Це як раз Терехов. За ним тягнеться цілий оберемок історій, які в будь-який момент можна трансформувати в кримінальні справи”, — нагадала політексперт.

Одна тільки історія з маніпуляціями електронним підписом Геннадія Кернеса може обійтися головному фігуранту у років вісім позбавлення волі, вважає вона.

“На головного конкурента Терехова Михайла Добкіна нічого подібного на Банковій накопати не змогли. Так що у Терехова є дуже потужна особиста мотивація максимально переналаштуватися на київську хвилю. А в ОП обгрунтовано впевнені, що Терехов на їхньому гачку сидить дуже щільно”, — зазначила Соколовська.

Альянс Терехов-Офіс Президента означає безумовну політичну смерть проекту “Блок Кернеса”, підкреслює політичний експерт.

Контекст

17 грудня минулого року стало відомо про смерть Геннадія Кернеса. Останній раз його бачили на публіці у серпні. Незабаром після звістки про смерть Кернеса з’явилася флешка нібито з його електронним підписом, завдяки якій Ігор Терехов тимчасово зайняв крісло мера.

За однією з версій, підпис підроблений і зроблений вже після смерті Геннадія Кернеса.

Нового мера Харкова жителі міста обиратимуть 31 жовтня. Політологи прогнозують два тури виборів, де, ймовірно, зустрінуться Михайло Добкін і Ігор Терехов.

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