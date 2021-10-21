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"Предательство Кернеса": временный мэр Харькова Терехов превращается в "слугу народа" - политолог

Киев • УНН

 • 24391 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Временный мэр Харькова Игорь Терехов ради победы на выборах готов “слить” партию Геннадия Кернеса и сделать ее региональной ячейкой партии “Слуга народа”. Такое мнение выказала политический эксперт Янина Соколовская в Facebook, передает УНН.

"Предательство Кернеса": временный мэр Харькова Терехов превращается в "слугу народа" - политолог

По ее словам, о коалиции Терехова и “Слуг народа” свидетельствует назначение Сергея Кузьмина заместителем городского главы, а также слухи о том, что Терехов отдаст должность секретаря горсовета представителю партии Президента Владимира Зеленского.

Сценарий более чем правдоподобный, считает Соколовская, ведь Терехов главную ставку на этих выборах делает на использование админресурса и избирательные технологии на грани закона.

“Технически Терехов уже подготовился — свои люди в избиркоме, специалисты по этим самым специфическим технологиям работают. Но реализовать такой план без прикрытия с самых верхов власти невозможно. Интерес Банковой в союзе с Тереховым тоже очевиден. Не имея своего кандидата, „слугам“ в лице ОП надо ставить на кого-то из имеющихся, причем наиболее управляемого и несамостоятельного. Это как раз Терехов. За ним тянется целый ворох историй, которые в любой момент можно трансформировать в уголовные дела”, — напомнила политэксперт.

Одна только история с манипуляциями электронной подписью Геннадия Кернеса может обойтись главному фигуранту в лет восемь лишения свободы, считает она.

“На главного конкурента Терехова Михаила Добкина ничего подобного на Банковой накопать не смогли. Так что у Терехова есть очень мощная личная мотивация максимально перенастроиться на киевскую волну. А в ОП обоснованно уверены, что Терехов на их крючке сидит очень плотно”, — отметила Соколовская.

Альянс Терехов-Офис Президента означает безусловную политическую смерть проекта “Блок Кернеса”, подчеркивает политический эксперт.

Контекст

17 декабря прошлого года стало известно о смерти Геннадия Кернеса. Последний раз его видели на публике в августе. Вскоре после известия о смерти Кернеса появилась флешка якобы с его электронной подписью, благодаря которой Игорь Терехов временно занял кресло мэра.

По одной из версий, подпись подделана и сделана уже после смерти Геннадия Кернеса.

Нового мэра Харькова жители города будут избирать 31 октября. Политологи прогнозируют два тура выборов, где, вероятно, встретятся Михаил Добкин и Игорь Терехов.

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