"Зоря" зазнала другої поразки та вилетіла із розіграшу Ліги Європи

Деталі

Вже на 10 і 15 хвилинах “Зоря” втратила практичні шанси на успіх у 2-матчеовому двобої, пропустивши двічі від Грюля і Греймла. Гладкий дещо покращив ситуацію на 40 хвилині матчу своїм голом. Після відпочинку команди обмінялися забитими м’ячами: Зейхеді за “Зорю”, а Фунтас забивав за “Рапід”.

Як наслідок поразка 2:3 і за сумою двох баталій (рахунок 2:6) “Зорі” не вдасться виступити на груповому етапі Ліги конференцій.

Склад “Зорі”: Шевченко (Мацапура, 48), Хомченовський, Вернидуб, Цвек, Жуніньо (Фаворов, 83), Громов, Назарина, Булеца (Кабаєв, 64), Кочергін, Гладкий (Крістіан, 83), Аллах’яр (Шахаб, 64).

Доповнення

Після програшу у плей-офф Ліги Європи “Зоря” потрапила до групового раунду Ліги Конференцій, турніру, що був створений УЄФА лише цього сезону.