Золотоноша, Балта Одеської області та Київ найбільше заробили від продажу та оренди землі минулого року - Мінекономіки

Місцеві громади минулого року заробили 1,6 млрд гривень, продаючи та здаючи в оренду комунальну нерухомість та землі через онлайн-аукціони. Про це повідомляє Міністерство економіки з посиланням на щорічний рейтинг міст від Прозорро.Продажі, передає УНН.

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До рейтингу потрапили 26 міст, які найактивніше реалізовували свої активи на Прозорро.Продажі у 2023 році та заробили на цьому майже один мільярд гривень. Очолили рейтинг Золотоноша Черкаської області, Балта в Одеській області та Київ.

У громад є великий потенціал, який вони можуть реалізувати самостійно, успішно продаючи та здаючи в оренду комунальну нерухомість та землі через Прозорро.Продажі. Державні онлайн-аукціони у 2023 році допомогли заробити до місцевих бюджетів щонайменше 1,6 млрд гривень - зазначив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Відомо, що у 2023 році кількість громад, які користувалися сервісом збільшилася порівняно з 2022 роком. За даними Прозорро, у 2023 році з системою працювали 334 територіальні громади, які оголосили понад 7.3 тисячі успішних торгів з малої приватизації, оренди комунального майна та здачі в оренду й продажу земель.

Наприклад, у Золотоноші за рік успішно провели 61 аукціон із 78 оголошених і отримали на цьому майже 1,9 млн гривень. Балті 168 успішних торгів принесли понад 23,3 млн гривень. А столичний бюджет у 2023 році поповнився на понад 141,4 млн гривень за підсумками майже пів тисячі аукціонів.

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Також до першої п’ятірки міст із найвищою ефективністю управління майном через онлайн-аукціони потрапили Луцьк та Лубни. Від реалізації комунальних активів міські бюджети заробили понад 12,5 млн та майже 4,8 млн гривень відповідно. А в десятку входять також Чернівці, Дніпро, Тернопіль, Львів та Кременчук.

Зокрема, Львів минулого року залучив найбільше коштів у системі серед усіх міст. Мала приватизація, оренда та земля принесли до його бюджету майже 160,4 млн гривень.

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