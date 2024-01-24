Золотоноша, Балта Одесской области и Киев больше всего заработали от продажи и аренды земли в прошлом году - Минэкономики
Киев • УНН
По данным Министерства экономики Украины, в 2023 году местные общины заработали 1,6 миллиарда гривен от продажи и аренды коммунальной недвижимости и земли через онлайн-аукционы. Самыми активными были Золотоноша, Балта и Киев.
Местные общины в прошлом году заработали 1,6 млрд гривен, продавая и сдавая в аренду коммунальную недвижимость и земли через онлайн-аукционы. Об этом сообщает Министерство экономики со ссылкой на ежегодный рейтинг городов от Прозорро.Продажи, передает УНН.
Детали
В рейтинг попали 26 городов, которые активно реализовывали свои активы на Прозорро.Продажи в 2023 году и заработали на этом почти один миллиард гривен. Возглавили рейтинг Золотоноша Черкасской области, Балта в Одесской области и Киев.
У громад есть большой потенциал, который они могут реализовать самостоятельно, успешно продавая и сдавая в аренду коммунальную недвижимость и земли через Прозорро.Продажи. Государственные онлайн-аукционы в 2023 году помогли заработать в местные бюджеты не менее 1,6 млрд гривен
Известно, что в 2023 году количество общин, которые пользовались сервисом увеличилось по сравнению с 2022 годом. По данным Прозорро, в 2023 году с системой работали 334 территориальные общины, которые объявили более 7.3 тысячи успешных торгов по малой приватизации, аренде коммунального имущества и сдачи в аренду и продажи земель.
Например, в Золотоноше за год успешно провели 61 аукцион из 78 объявленных и получили на этом почти 1,9 млн гривен. Балте 168 успешных торгов принесли более 23,3 млн гривен. А столичный бюджет в 2023 году пополнился на более 141,4 млн гривен по итогам почти полтысячи аукционов.
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Также в первую пятерку городов с самой высокой эффективностью управления имуществом через онлайн-аукционы попали Луцк и Лубны. От реализации коммунальных активов городские бюджеты заработали более 12,5 млн и почти 4,8 млн гривен соответственно. А в десятку входят также Черновцы, Днепр, Тернополь, Львов и Кременчуг.
В частности, Львов в прошлом году привлек больше всего средств в системе среди всех городов. Малая приватизация, аренда и земля принесли в его бюджет почти 160,4 млн гривен.
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Золотоноша, Балта Одесской области и Киев больше всего заработали от продажи и аренды земли в прошлом году - Минэкономики
По данным Министерства экономики Украины, в 2023 году местные общины заработали 1,6 миллиарда гривен от продажи и аренды коммунальной недвижимости и земли через онлайн-аукционы. Самыми активными были Золотоноша, Балта и Киев.
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