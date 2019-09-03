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Зняття недоторканності не підтримала лише "ОПЗЖ"

Зняття недоторканності не підтримала лише "ОПЗЖ"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. За законопроект 7203 щодо зняття депутатської недоторканності проголосували всі фракції, окрім "Опозиційної платформи – За життя". Про це свідчать дані голосування, передає УНН з посиланням на сайт ВРУ.

Відповідно даних сайту Ради, із 44 членів фракції "ОПЗЖ" жоден не віддав свій голос на підтримку закону – 27 присутніх у залі нардепів не голосували взагалі, а 17 були відсутні на сьогоднішньому засіданні.

У той же час, всі 252 члени "Слуги народу" проголосували за закон, серед позафракційних його підтримали 33 парламентаря (окрім Деркача, який не голосував), в "Європейській Солідарності" в голоси "за" віддали 24 при трьох нардепах, які утримались.

В "Батьківщині" на підтримку закону виступили 23 нардепи (окрім відсутньої сьогодні Юлії Тимошенко), у фракції "За майбутнє" підтримали закон всі 22 парламентаря, у "Голосі" – 19 (окрім відсутньої Ю.Клименко).

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України ухвалила в цілому проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України).

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