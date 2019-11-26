Знущання в інтернаті на Вінниччині: тривають перевірки та допити, ексдиректор на лікарняному
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Плисківському психоневрологічному інтернаті все ще тривають перевірки та допити після того, як правозахисники та чиновники Вінницької ОДА, 23 вересня, застали підопічних голими та босоніж без доступу до туалету. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Вінницької області.
"Іде досудове розслідування. Призначена і зараз відбувається аудиторська перевірка. Допитується медперсонал, допитуються свідки. З’ясовуються обставини цього кримінального провадження, проводиться виїмка документів", - повідомили у прокуратурі.
У пресслужбі також зазначили, що є "засекречені моменти" в цьому кримінальному провадженні, що зараз не можуть озвучуватись.
"Коли будуть з’ясовані всі деталі цього досудового розслідування – буде оголошено про підозру і справа буде направлена до суду", - зазначили у прокуратурі.
Окрім цього, колишній директор інтернату все ще знаходиться на лікарняному, "і за власної ініціативи, він не виявляє бажання співпрацювати зі слідством".
Наразі у прокуратурі чекають і висновків експертиз, і аудиторської перевірки.
Нагадаємо, У Плисківському психоневрологічному інтернаті призначили ревізію після того, як правозахисники та чиновники Вінницької ОДА, 23 вересня, застали підопічних голими та босоніж без доступу до туалету. Ще нікому не оголошували про підозру, проте обласна рада розірвала контракт з директором інтернату.