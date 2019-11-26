Знущання в інтернаті на Вінниччині: тривають перевірки та допити, ексдиректор на лікарняному

КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Плисківському психоневрологічному інтернаті все ще тривають перевірки та допити після того, як правозахисники та чиновники Вінницької ОДА, 23 вересня, застали підопічних голими та босоніж без доступу до туалету. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Вінницької області.