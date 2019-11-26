Издевательства в интернате в Винницкой области: продолжаются проверки и допросы, экс-директор на больничном

"Идет досудебное расследование. Предназначена и сейчас происходит аудиторская проверка. Допытывается медперсонал, допрашиваются свидетели. Выясняются обстоятельства этого уголовного производства, проводится выемка документов", - сообщили в прокуратуре.

В пресс-службе также отметили, что есть "засекреченные моменты" в этом уголовном производстве, которые сейчас не могут озвучиваться.

"Когда будут выяснены все детали этого досудебного расследования - будет объявлено о подозрении и дело будет направлено в суд", - отметили в прокуратуре.

Кроме этого, бывший директор интерната все еще находится на больничном, "и за собственной инициативой, он не проявляет желания сотрудничать со следствием".

Сейчас в прокуратуре ждут и выводов экспертиз, и аудиторской проверки.

Напомним, в Плисковском психоневрологическом интернате назначили ревизию после того, как правозащитники и чиновники Винницкой ОГА, 23 сентября, застали подопечных голыми и босыми без доступа к туалету. Еще никому не объявляли о подозрении, однако областной совет расторг контракт с директором интерната.



