Зниклий на Кубі пасажирський літак Ан-26 розбився
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Пасажирський літак Ан-26 розбився на Кубі, на його борту могли перебувати до 39 осіб, передає УНН з посиланням на Ciber Cuba.
Літак належить кубинській авіакомпанії Aerogaviota. Ciber Cuba отримав підтвердження факту падіння літака з боку авіакомпанії. Аварія сталася в провінції Пінар-дель-Ріо на заході острова.
“Ми отримали підтвердження повітряного інциденту від представництва авіакомпанії на Кубі, на жаль, нам підтвердили також, що є загиблі,” — йдеться в повідомленні.
Точне число жертв катастрофи поки невідомо, заяв від представників офіційної влади Куби поки не було.
Військово-транспортний літак Ан-26 проводився на Київському авіазаводі з 1969 по 1986 роки, всього було випущено близько 1,4 тисячі примірників.
Як повідомляв УНН, пасажирський літак Ан-26 зник з екранів радарів на Кубі, на його борту могли перебувати до 39 осіб.