Пропавший на Кубе пассажирский самолет Ан-26 разбился
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Пассажирский самолет Ан-26 разбился на Кубе, на его борту могли находиться до 39 человек, передает УНН со ссылкой на Ciber Cuba.
Самолет принадлежит кубинской авиакомпании Aerogaviota. Ciber Cuba получил подтверждение факта падения самолета со стороны авиакомпании. Авария произошла в провинции Пинар-дель-Рио на западе острова.
"Мы получили подтверждение воздушного инцидента от представительства авиакомпании на Кубе, к сожалению, нам подтвердили также, что есть погибшие", - говорится в сообщении.
Точное число жертв катастрофы пока неизвестно, заявлений от представителей официальной власти Кубы пока не было.
Военно-транспортный самолет Ан-26 проводился на Киевском авиазаводе с 1969 по 1986 годы, всего было выпущено около 1,4 тысячи экземпляров.
Как сообщал УНН, пассажирский самолет Ан-26 пропал с экранов радаров на Кубе , на его борту могли находиться до 39 человек.