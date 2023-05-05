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В Україні зниклими безвісти вважаються понад сім тисяч людей

В Україні зниклими безвісти вважаються понад сім тисяч людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Понад сім тисяч людей в Україні вважаються зниклими безвісти, 15% з яких є цивільними. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка, передає УНН.

Деталі

Котенко пояснив, що цифра понад сім тисяч формується зі звернень родичів зниклих людей до Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. 15% з них — цивільні, а решта звернень була від рідних військових.

Він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення було відкрито більше ніж 15 тисяч справ щодо зниклих безвісти. За інформацією, вісім тисяч осіб вже було знайдено.

Цитата

"Що включає ця цифра? По-перше, до нас звертаються люди, рідні яких знаходяться в полоні. І коли людина звільняється з полону, ми справу закриваємо. Біля півтори тисячі тіл наших загиблих хлопців мені вдалося через перемовини, через Женеву, МКЧХ і Росію повернути додому. Після деокупації територій ми також знайшли тіла наших загиблих та повернули їх. Є ще невеликий відсоток, коли до нас рідні звернулися, а люди не зникали — просто з ними довго не було звʼязку", — повідомив Котенко.

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