В Украине пропавшими без вести считаются более семи тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Более семи тысяч человек в Украине считаются пропавшими без вести, 15% из которых являются гражданскими. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко, передает УНН.
Детали
Котенко пояснил, что цифра более семи тысяч формируется из обращений родственников пропавших людей в Офис уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. 15% из них — гражданские, а остальные обращения были от родных военных.
Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения было открыто более 15 тысяч дел по пропавшим без вести. По информации, восемь тысяч человек уже были найдены.
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"Что включает эта цифра? Во-первых, к нам обращаются люди, родные которых находятся в плену. И когда человек освобождается из плена, мы дело закрываем. Около полутора тысяч тел наших погибших ребят мне удалось через переговоры, через Женеву, МККК и Россию вернуть домой. После деоккупации территорий мы также нашли тела наших погибших и вернули их. Есть еще небольшой процент, когда к нам родные обратились, а люди не исчезали — просто с ними долго не было связи", — сообщил Котенко.
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