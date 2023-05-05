В Украине пропавшими без вести считаются более семи тысяч человек

Детали

Котенко пояснил, что цифра более семи тысяч формируется из обращений родственников пропавших людей в Офис уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. 15% из них — гражданские, а остальные обращения были от родных военных.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения было открыто более 15 тысяч дел по пропавшим без вести. По информации, восемь тысяч человек уже были найдены.

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"Что включает эта цифра? Во-первых, к нам обращаются люди, родные которых находятся в плену. И когда человек освобождается из плена, мы дело закрываем. Около полутора тысяч тел наших погибших ребят мне удалось через переговоры, через Женеву, МККК и Россию вернуть домой. После деоккупации территорий мы также нашли тела наших погибших и вернули их. Есть еще небольшой процент, когда к нам родные обратились, а люди не исчезали — просто с ними долго не было связи", — сообщил Котенко.

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