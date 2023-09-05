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Зниклими безвісти через підрив Каховської ГЕС вважаються 39 осіб

Зниклими безвісти через підрив Каховської ГЕС вважаються 39 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Наразі через підрив росіянами Каховської ГЕС підтверджено загибель 32 осіб, постраждало 28, не встановлено місце перебування 39 осіб. Ситуація на окупованих територіях досі не відома. Про це повідомив представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони майор Владислав Дудар під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Першим викликом після підриву Каховської греблі стало затоплення території. На поточний час поки підтверджено загибель 32 осіб та постраждалих 28 й не встановлено місце перебування 39 осіб. Але в чому велика проблема, те, що основне місце затоплення – це понад 68% затопило окуповані території. Тому скільки там загинуло людей не відомо», - розповів Дудар.

Деталі

Він зазначив, що загалом було підтоплено 612 кілометрів квадратних. 68% - це окупована територія, 32% - деокупована.

«Загалом було евакуйовано 2783 особи», - сказав Дудар.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині.

Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

У МОЗ повідомляли, що ліквідація наслідків після теракту на Каховській ГЕС завершена. Спалахів холери вдалося уникнути.

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