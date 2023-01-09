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Значна кількість озброєння та техніки, що прибуває для навчання ворога до білорусі із рф знята із довготривалого зберігання

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває для навчання особового складу ворога до білорусі із рф знята із довготривалого зберігання та потребує обслуговування. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

 

Значна кількість озброєння та техніки, що прибуває для навчання ворога до білорусі із рф знята із довготривалого зберігання

Цитата

"За наявною інформацією, значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває для навчання особового складу противника до республіки білорусь із російської федерації знята із довготривалого зберігання та потребує обслуговування. Також відомо, що до робіт на цій техніці залучаються білоруські військовослужбовці", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо

Відзначається тенденція до погіршення морально-психологічного стану особового складу ворога. Так, серед військових 127-ї окремої розвідувальної бригади, що дислокується в тимчасово окупованому Севастополі, шириться думка про закінчення війни на будь-яких умовах.

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