Значительное количество вооружения и техники, прибывающей для обучения врага в беларусь из рф снята с долговременного хранения

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"По имеющейся информации, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава противника в республику беларусь из российской федерации снято с длительного хранения и требует обслуживания. Также известно, что к работам на этой технике привлекаются белорусские военнослужащие", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Напомним

Отмечается тенденция к ухудшению морально-психологического состояния личного состава врага. Среди военных 127-й отдельной разведывательной бригады, дислоцирующейся во временно оккупированном Севастополе, распространяется мнение об окончании войны на любых условиях.