Зміни у Твіттері: синю пташку змінив "мемний" Doge
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У соціальній мережі Twitter логотип із класичною синьою пташкою змінився на собаку Doge, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
У Twitter, на місці класичного логотипа у вигляді синьої пташки з'явилася собака-мем Doge. Ілон Маск поки що чітко не пояснив чому відбулась така зміна, яку користувачі помітили ввечері 3 квітня.
Зміна основного логотипа відбулася за кілька днів після того, як Twitter почав вносити зміни до своєї системи перевірки. З деяких облікових записів із так званою "застарілою перевіркою", наприклад, як у сторінки New York Times, було знято позначки. Інші облікові записи, які є передплатниками підписки "Blue" або мають перевірений обліковий запис зберегли свої позначки.
Доповнення
Після зміни логотипа ціна Dogecoin зросла до 10,2 цента з 7,7 цента. Тобто Dogecoin виріс у ціні на 30% після того, як користувачі Twitter помітили, що логотип перетворився на мем із собакою, на честь якої і названа криптовалюта.