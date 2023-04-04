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Изменения в Твиттере: синюю птичку сменил "мемный" Doge

Изменения в Твиттере: синюю птичку сменил "мемный" Doge

Киев • УНН

 • 2188775 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В социальной сети Twitter логотип с классической синей птичкой сменился на собаку Doge, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В Twitter, на месте классического логотипа в виде синей птички появилась собака-мем Doge. Илон Маск пока четко не объяснил почему произошло такое изменение, которое пользователи заметили вечером 3 апреля.

Изменение основного логотипа произошло через несколько дней после того, как Twitter начал вносить изменения в свою систему проверки. С некоторых учетных записей с так называемой "устаревшей проверкой", например, как у страницы New York Times, были сняты отметки. Другие учетные записи, которые являются подписчиками подписки "Blue" или имеют проверенную учетную запись сохранили свои отметки.

Дополнение

После смены логотипа цена Dogecoin выросла до 10,2 цента с 7,7 цента. То есть Dogecoin вырос в цене на 30% после того, как пользователи Twitter заметили, что логотип превратился в мем с собакой, в честь которой и названа криптовалюта.

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