ЗМІ: у міністра оборони США стався конфлікт із найближчим радником Шольца

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Видання пише, що Вашингтон обурений тим, що уряд Німеччини публічно поставив умови для постачання танків Leopard до України.

“Союзники Німеччини по НАТО відреагували відкритим нерозумінням або гнівом, що ледь приховується, на рішення канцлера Олафа Шольца поки не давати обіцянку надати Україні танки Leopard. Особливо різким був тон в уряді США”, — йдеться в матеріалі.

Остін марно намагався на засіданні “Рамштайну” домогтися зобов’язань щодо постачання Leopard 2. Йдеться не лише про конкретний внесок Німеччини у вигляді бойових танків з арсеналу Бундесверу, але, перш за все, про дозвіл на експорт, який Берлін має надати відповідно до німецьких правил експорту озброєнь для танків, які вже за кордоном.

Зазначається, що Остін розійшовся у поглядах із найближчою довіреною особою Шольца, а зустріч чиновників, як зазначається, була “напруженою”. За інформацією ЗМІ, радник із нацбезпеки президента США Джейк Салліван у телефонній розмові з радником німецького канцлера Єнсом Плетнером різко розкритикував дії Німеччини.

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