ЗМІ: Трамп попросив посла в Ізраїлі не економити на зведенні посольства в Єрусалимі

На ній президент, зокрема, торкнувся питання про перенесення американського посольства з Тель-Авіва до Єрусалиму. “Вони (помічники) сказали мені, що будівництво будівлі в Єрусалимі обійдеться в 1 млрд доларів, — наводить висловлювання президента Axios. — Але це дуже дорого”.

“Я подзвонив Девіду Фрідману, — продовжив Трамп. — Він сказав: “Я можу зробити це за 180 тисяч доларів”. На що я відповів: “Девід, я ніколи не говорив, що потрібно вкластися в таку суму. Не треба, щоб будівля виглядало дешево, купи хороший мармур. Витрать 400 тисяч доларів”.

У грудні минулого року Трамп, заявивши, що прийшов час визнати Єрусалим столицею Ізраїлю, розпорядився почати підготовку до переносу посольства в це місто. У лютому Держдепартамент пояснив, що спочатку посол і невелика група його співробітників будуть працювати в будівлі генконсульства США в районі Арнона. До кінця року для них повинні звести поруч окремий корпус. Паралельно з цим йде пошук місця для повноцінного посольства.

Щодо витрат на цей окремий корпус і каже Трамп. У березні він висловлював припущення, що зведення будівлі обійдеться приблизно в 250 тисяч доларів “Вона буде тимчасовою, але дуже хорошою”, — вказав тоді президент. Офіційна церемонія відкриття посольства в Єрусалимі була проведена 14 травня.

Як повідомляв УНН, Трамп підписав указ про припинення практики розлучення сімей нелегальних іммігрантів.