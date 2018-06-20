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ЗМІ: Трамп попросив посла в Ізраїлі не економити на зведенні посольства в Єрусалимі

ЗМІ: Трамп попросив посла в Ізраїлі не економити на зведенні посольства в Єрусалимі

Київ • УНН

 • 10838 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп попросив американського посла в Ізраїлі Девіда Фрідмана не економити при будівництві нового будинку посольства США в Єрусалимі. Про це повідомив портал Axios, розповідаючи про закриту для преси зустріч глави Білого дому зі своїми прихильниками, яка пройшла ввечері у вівторок в столичному готелі Trump International, повідомляє УНН.

На ній президент, зокрема, торкнувся питання про перенесення американського посольства з Тель-Авіва до Єрусалиму. “Вони (помічники) сказали мені, що будівництво будівлі в Єрусалимі обійдеться в 1 млрд доларів, — наводить висловлювання президента Axios. — Але це дуже дорого”.

“Я подзвонив Девіду Фрідману, — продовжив Трамп. — Він сказав: “Я можу зробити це за 180 тисяч доларів”. На що я відповів: “Девід, я ніколи не говорив, що потрібно вкластися в таку суму. Не треба, щоб будівля виглядало дешево, купи хороший мармур. Витрать 400 тисяч доларів”.

У грудні минулого року Трамп, заявивши, що прийшов час визнати Єрусалим столицею Ізраїлю, розпорядився почати підготовку до переносу посольства в це місто. У лютому Держдепартамент пояснив, що спочатку посол і невелика група його співробітників будуть працювати в будівлі генконсульства США в районі Арнона. До кінця року для них повинні звести поруч окремий корпус. Паралельно з цим йде пошук місця для повноцінного посольства.

Щодо витрат на цей окремий корпус і каже Трамп. У березні він висловлював припущення, що зведення будівлі обійдеться приблизно в 250 тисяч доларів “Вона буде тимчасовою, але дуже хорошою”, — вказав тоді президент. Офіційна церемонія відкриття посольства в Єрусалимі була проведена 14 травня.

Як повідомляв УНН, Трамп підписав указ про припинення практики розлучення сімей нелегальних іммігрантів.

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