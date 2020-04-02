ЗМІ розповіли, як люди Кучера-Кудрявцева наживаються на пандемії коронавірусу

ukru
20 березня, 16:58 • 75203 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 148183 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 245616 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 247599 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 246286 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 230221 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 199799 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185834 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146094 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150198 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
59 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

20 березня, 15:09 • 32733 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

20 березня, 15:29 • 264542 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 77741 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

18:53 • 30962 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

19:57 • 28832 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 245613 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 247597 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 246284 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 230220 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 199798 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 77741 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 25531 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140027 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153674 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113054 перегляди
Актуальне
ЗМІ розповіли, як люди Кучера-Кудрявцева наживаються на пандемії коронавірусу

ЗМІ розповіли, як люди Кучера-Кудрявцева наживаються на пандемії коронавірусу

Київ • УНН

 • 24605 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Особи, пов'язані з Кучером і Кудрявцевим навіть після ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) продовжують втілювати старі схеми в будівельній сфері і навіть розширили і активізували їх під час карантину через викликану коронавірусом пандемію COVID-19, передає УНН з посиланням на Newsone.

"Постановою Кабінету міністрів №218 від 13 березня 2020 року прийнято рішення нарешті ліквідувати ДАБІ. Але знову - красива картинка, за якою зовсім інша реальність. Автомат з доїння всіх запрацював знову на повну потужність. А очолили його кращі учні Рибака-Кучера-Кудрявцева, ті ж робочі гвинтики корупційних схем зайняли місця своїх патронів на держпосадах", - йдеться в матеріалі.

ЗМІ відзначають, що головою комісії з ліквідації ДАБІ призначений заступник начальника одного з відділів Інспекції Богдан Федоренко. Паралельно з цим на посаду голови ДАБІ призначений Юрій Васильченко. До цього він обіймав тут посаду начальника відділу.

"Васильченко відразу призначає Федоренка виконуючим обов'язки начальника департаменту дозвільних процедур. Тіньовими кураторами схеми залишилися колишні посадові особи з ДАБІ часів Кучера - Олександр Сергієнко і Олександр Воробйов. Це двовладдя на перший погляд здається безглуздим. Але це такий дублюючий запобіжник: навіть якщо замінять голову ДАБІ, то завжди є голова ліквідаційної комісії", - пояснили ЗМІ.

Також, за їхніми даними, пандемія і надзвичайний стан відкрили безмежні можливості і розв'язали руки новому керівництву ДАБІ.

"Ухваленим 17 березня 2020 року законом, спрямованим на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, передбачено, що з дня оголошення карантину зупиняється закінчення строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг і термінів надання цих послуг, визначених законом. Це означає, що подані документи можуть просто не розглядатися до закінчення всіх карантинних заходів або все ж таки бути розглянуті - виключно на розсуд чиновників", - констатується в статті.

Там також називаються "швидкі результати" цієї команди вже третього покоління "корупційних піраній".

"Реєстр щодня приростає невідомими реєстраціями об'єктів будівництва; монополізація прийняття рішення про видачу дозволу/сертифіката по всій Україні на рівні Києва (сітка бек-офісів Кучера-Кудрявцева вже чекає); відсутність термінів на прийняття рішення про видачу дозвільних документів та контролю за їх дотриманням та т. д.", - перераховується в матеріалі.

Таким чином, за даними ЗМІ, схема "по 5 доларів за метр" працює ще потужніше, ніж раніше.

"Колишні клерки перевершили старих керівників у "схематозі на будівництві". Як справжні мародери, вони скористалися ситуацією, коли уряд всю увагу приділяє боротьбі з коронавірусом, почали торгівлю дозвільними документами сумнівної якості. Після завершення пандемії, чекаємо вибухової появи проблемних забудов та соціальної напруги. Будівельна галузь знову стає головним донором корупційних коштів. Цікаво, хто на цей раз знаходиться на вершині піраміди", - резюмується в статті.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.38
Bitcoin
$84,208.70
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,053.90
Ethereum
$1,983.94