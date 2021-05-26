ЗМІ розповіли про маніпуляції навколо Ростислава Шурми з "Укроборонпрому"

Видання зазначає, що призначення екстоп-менеджера компанії “Метінвест”, яка належить найбагатшому українцю Рінату Ахметову, а також сина екснардепа від “Опозиційного блоку” Ігоря Шурми — Ростислава Шурми до наглядової ради держконцерну “Укроборонпром” викликало хвилю обурення в ЗМІ. В першу чергу, через можливі зв’язки Шурми-молодшого з Віктором Медведчуком, чиїм соратником є його батько. Однак оскільки ніяких прямих доказів такого зв’язку не наводиться, можна зробити висновок про маніпулятивний характер таких суджень.

Журналісти наводять факти з біографії Ростислава Шурми, згідно з якими він мав дуже опосередковане відношення до політики, займаючись переважно роботою на керівних посадах на підприємствах “Метінвесту”. З 2006 року він працював главою “Макіївського метзаводу”, потім фіндиректором дивізіону сталі і прокату, заступником директора металургійного дивізіону “Метінвесту”. Був членом наглядової ради ММК ім. Ілліча, головою наглядової ради заводу “Промет” (Болгарія), членом ради директорів “Metinvest Trametal” (Італія).

У 2012 — 2019 роках був генеральним директором меткомбінату “Запоріжсталь”, який входить в топ-10 найбільших підприємств України. За цей час вивів меткомбінат на стабільну прибутковість — з 2013 по 2018 роки завод отримав 17,3 млрд грн. чистого прибутку, хоча до і після Шурми був збитковим. З 2010 року він був депутатом Донецької облради за списками Партії регіонів. З 2015 по 2020 рік очолював Запорізьку обласну організацію партії “Опозиційний блок”.

У 2019 Шурма покинув “Метінвест” і вирішив сконцентруватися на власних проектах. На сьогоднішній день він є директором венчурного фонду “Геліос”, який розвиває сонячні електростанції та інші проекти “зеленої” енергетики в Запорізькій області загальною потужністю близько 200 МВт.

Видання нагадує, що вже після відходу з “Метінвесту”, в ЗМІ ходили активні чутки про можливе призначення Шурми на посаду першого віцепрем’єра — міністра економіки. Чинний тоді глава Кабміну Олексій Гончарук підтвердив, що з екстоп-менеджером “Запоріжсталі” зустрічався, але його прізвища в “шортлисті” на міністерські посади немає. Крім того, в 2020 році Шурма також подавав свою кандидатуру на посаду глави “Укрзалізниці”, але не пройшов. В останній рік був регулярним учасником зустрічей бізнесу і керівництва уряду в статусі директора фонду “Геліос”.

“Після указу Зеленського деякі ЗМІ написали про те, що Ростислав Шурма — як його батько Ігор Шурма — нібито є близьким соратником глави „ОПЗЖ“ Віктора Медведчука. При цьому в якості підтвердження зв’язків екстоп-менеджера Ахметова саме з Медведчуком наводяться сумнівні джерела. Цікаво, що аналогічну хвилю дезінформації на „жовтих“ сайтах піднімали в 2020 році, коли з’явилася інформація про можливе призначення Шурми-молодшого віцепрем’єром”, — йдеться в матеріалі.

“Не дивлячись на абсурдність концепції „політичної відповідальності“ дітей за діяння своїх батьків, в інформпростір намагаються „вкинути“ аналогію сім’ї Шурми і сім’ї глави „Нафтогазу“ Юрія Вітренка, чия мати Наталія Вітренко колись була лідером проросійської Прогресивної соціалістичної партії. Зокрема, такі паралелі у себе в Facebook проводить нардеп Олександр Дубинський, який потрапив під санкції США. Що може також побічно свідчити про „незадоволення“ Шурмою в „Укроборонпромі“ з боку Ігоря Коломойського”, — додають журналісти.