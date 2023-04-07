ЗМІ повідомили про пограбування келії в.о. намісника Києво-Печерської лаври: поліція перевіряє інформацію
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. ЗМІ повідомили про пограбування келії, де раніше проживав виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври, архімандрит Авраамій (Лотиш). У Головному управлінні Національної поліції Києва у коментарі УНН повідомили, що перевіряють інформацію.
Деталі
Так, низка українських ЗМІ повідомила з посиланням на джерела в ПЦУ, що келію, де раніше проживав виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври, архімандрит Авраамій (Лотиш), пограбовано та потрощено.
Зокрема, наголошується, що “зловмисники виламали двері, вкрали особисті речі Авраамія, в тому числі вартісні, наприклад, комп’ютер. Все, що не змогли вкрасти, потрощили”.
Як повідомили на запит УНН у поліції Києва, відповідна інформація перебуває на стадії перевірки.
Доповнення
29 березня 2023 року очільник ПЦУ митрополит Епіфаній призначив виконувача обов’язків намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (ПЦУ). Ним став архімандрит від УПЦ МП Авраамій (Лотиш), який перейшов до ПЦУ.