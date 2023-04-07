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СМИ сообщили об ограблении кельи и.о. наместника Киево-Печерской лавры: полиция проверяет информацию

СМИ сообщили об ограблении кельи и.о. наместника Киево-Печерской лавры: полиция проверяет информацию

Киев • УНН

 • 956498 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. СМИ сообщили об ограблении кельи, где ранее проживал исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры, архимандрит Авраамий (Лотыш). В Главном управлении Национальной полиции Киева в комментарии УНН сообщили, что проверяют информацию.

Детали

Так, ряд украинских СМИ сообщил со ссылкой на источники в ПЦУ, что келья, где ранее проживал исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры, архимандрит Авраамий (Лотыш), разграблена и разбита.

В частности, отмечается, что “злоумышленники выломали дверь, украли личные вещи Авраамия, в том числе дорогостоящие, например, компьютер. Все, что не смогли украсть, разгромили”.

Как сообщили на запрос УНН в полиции Киева, соответствующая информация находится на стадии проверки.

Дополнение

29 марта 2023 года глава ПЦУ митрополит Епифаний назначил исполняющего обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (ПЦУ). Им стал архимандрит от УПЦ МП Авраамий (Лотыш), который перешел в ПЦУ.

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