СМИ сообщили об ограблении кельи и.о. наместника Киево-Печерской лавры: полиция проверяет информацию
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. СМИ сообщили об ограблении кельи, где ранее проживал исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры, архимандрит Авраамий (Лотыш). В Главном управлении Национальной полиции Киева в комментарии УНН сообщили, что проверяют информацию.
Детали
Так, ряд украинских СМИ сообщил со ссылкой на источники в ПЦУ, что келья, где ранее проживал исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры, архимандрит Авраамий (Лотыш), разграблена и разбита.
В частности, отмечается, что “злоумышленники выломали дверь, украли личные вещи Авраамия, в том числе дорогостоящие, например, компьютер. Все, что не смогли украсть, разгромили”.
Как сообщили на запрос УНН в полиции Киева, соответствующая информация находится на стадии проверки.
Дополнение
29 марта 2023 года глава ПЦУ митрополит Епифаний назначил исполняющего обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (ПЦУ). Им стал архимандрит от УПЦ МП Авраамий (Лотыш), который перешел в ПЦУ.