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ЗМІ назвали ім'я претендента на пост прем'єра Румунії

ЗМІ назвали ім'я претендента на пост прем'єра Румунії

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Парламентська більшість висунула екс-міністра комунікацій Соріна Гріндяну на пост прем'єр-міністра країни. Про заявив в середу на брифінгу голова Соціал-демократичної партії Лівіу Драгнєв, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".

"Це було непросте рішення. Запропонував колегам після довгих обговорень на пост прем'єра кандидатуру Соріна Гріндяну", - сказав Л.Драгнєв.

Як відзначає ЗМІ, соціал-демократ Гріндяну - кандидатура лівоцентристської парламентської коаліції. Він займав пост міністра комунікацій в 2014-2015 роках.

Коаліція парламентської більшості Румунії, яку склали Соціал-демократична партія (СДП) і "Альянс лібералів і демократів" (АЛД), минулого тижня запропонувала державного секретаря міністерства регіонального розвитку та державного управління Севіл Шайдех на пост прем'єра.

Президент Румунії Клаус Йоханніс відхилив запропоновану парламентською більшістю на минулому тижні кандидатуру Шайдех на пост прем'єр-міністра. У минулий четвер президент Румунії повинен був назвати ім'я прем'єра, однак заявив, що зробить це тільки після 25 грудня.

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