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СМИ назвали имя претендента на пост премьера Румынии

СМИ назвали имя претендента на пост премьера Румынии

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. Парламентское большинство выдвинуло экс-министра коммуникаций Сорина Гриндяну на пост премьер-министра страны. Об этом заявил в среду на брифинге председатель Социал-демократической партии Ливиу Драгнев, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Это было непростое решение. Предложил коллегам после долгих обсуждений на пост премьера кандидатуру Сорина Гриндяну", - сказал Л.Драгнев.

Как отмечает СМИ, социал-демократ Гриндяну - кандидатура левоцентристской парламентской коалиции. Он занимал пост министра коммуникаций в 2014-2015 годах.

Коалиция парламентского большинства Румынии, которую составили Социал-демократическая партия (СДП) и "Альянс либералов и демократов" (АЛД), на прошлой неделе предложила государственного секретаря министерства регионального развития и государственного управления Сэвил Шайдех на пост премьера.

Президент Румынии Клаус Йоханниса отклонил предложенную парламентским большинством на прошлой неделе кандидатуру Шайдеха на пост премьер-министра. В минувший четверг президент Румынии должен был назвать имя премьера, однако заявил, что сделает это только после 25 декабря.

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