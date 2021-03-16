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ЗМІ: Кличко і Асоціація міст були частиною стратегії Кремля по федералізації України

ЗМІ: Кличко і Асоціація міст були частиною стратегії Кремля по федералізації України

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук і російський політик Владислав Сурков планували залучати Асоціацію Міст України, очолювану міським головою Києва Віталієм Кличком, для впливу на місцеве самоврядування і подальшу федералізацію України. Про це з посиланням на запис розмови політиків пише “Обозреватель”, передає УНН.

“Та нє, це ми напишемо. Слава, погодься, що крім Ради міст (Асоціації міст України, очолюваної Кличком — прим. ред.), все інше в цілому залишилося колишнім. Послухай, ти зрозумів, чому Раду міст я прибрав, так? Тому що це відповідало з цим ... А якщо ми це відкидаємо, то тоді треба шукати форму. А ця форма і буде Рада міст”, — сказав Медведчук.

Сурков під час діалогу підкреслив важливість Асоціації для планів Кремля. За його словами, організація може зіграти важливу роль в процесі розробки якогось договору.

“Для мене це важливо. Працювати ж не будемо, розумієш? ... І в 10 статтю ввести, ну підвісити умовно. Наполягати на подальших консультаціях до акту виборів в МСУ (місцеве самоврядування в Україні — прим. ред.) і порядках їх проведення. Ну і нормально було б. Навіщо його скасовувати? Скасують. Ну, у нас політичний фундамент піде з договору”, — пояснив Сурков.

З розмови можна зробити висновок, що через Асоціацію міст Кремль мав намір домогтися федералізації України з подальшим отриманням Росією контролю над регіонами і місцевим самоврядуванням.

Нагадаємо, раніше нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук був викликаний на допит в СБУ.

Українські Національні Новини

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