ЗМІ: Кличко і Асоціація міст були частиною стратегії Кремля по федералізації України

“Та нє, це ми напишемо. Слава, погодься, що крім Ради міст (Асоціації міст України, очолюваної Кличком — прим. ред.), все інше в цілому залишилося колишнім. Послухай, ти зрозумів, чому Раду міст я прибрав, так? Тому що це відповідало з цим ... А якщо ми це відкидаємо, то тоді треба шукати форму. А ця форма і буде Рада міст”, — сказав Медведчук.

Сурков під час діалогу підкреслив важливість Асоціації для планів Кремля. За його словами, організація може зіграти важливу роль в процесі розробки якогось договору.

“Для мене це важливо. Працювати ж не будемо, розумієш? ... І в 10 статтю ввести, ну підвісити умовно. Наполягати на подальших консультаціях до акту виборів в МСУ (місцеве самоврядування в Україні — прим. ред.) і порядках їх проведення. Ну і нормально було б. Навіщо його скасовувати? Скасують. Ну, у нас політичний фундамент піде з договору”, — пояснив Сурков.

З розмови можна зробити висновок, що через Асоціацію міст Кремль мав намір домогтися федералізації України з подальшим отриманням Росією контролю над регіонами і місцевим самоврядуванням.

Нагадаємо, раніше нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук був викликаний на допит в СБУ.