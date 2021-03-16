СМИ: Кличко и Ассоциация городов были частью стратегии Кремля по федерализации Украины

“Да не, это мы напишем. Слава, согласись, что кроме Совета городов (Ассоциации городов Украины, возглавляемой Кличко — прим. ред.), все остальное в целом осталось прежним. Послушай, ты понял, почему Совет городов я убрал, да? Потому что это соответствовало с этим... А если мы это отбрасываем, то тогда надо искать форму. А эта форма и будет Совет городов”, — сказал Медведчук.

Сурков в ходе диалога подчеркнул важность Ассоциации для планов Кремля. По его словам, организация может сыграть важную роль в процессе разработки некоего договора.

“Для меня это важно. Работать ведь не будем, понимаешь?... И в 10 статью ввести, ну подвесить условно. Настаивать на дальнейших консультациях до акта выборов в МСУ (местное самоуправление в Украине — прим. ред.) и порядках их проведения. Ну и нормально было бы. Зачем его отменять? Отменят. Ну у нас политический фундамент уйдет из договора”, — объяснил Сурков.

Из разговора можно сделать вывод, что через Ассоциацию городов Кремль намеревался добиться федерализации Украины с последующим получением Россией контроля над регионами и местным самоуправлением.

Напомним, ранее нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук был вызван на допрос в СБУ.