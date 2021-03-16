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СМИ: Кличко и Ассоциация городов были частью стратегии Кремля по федерализации Украины

СМИ: Кличко и Ассоциация городов были частью стратегии Кремля по федерализации Украины

Киев  •  УНН

 • 12801 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук и российский политик Владислав Сурков планировали привлекать Ассоциацию Городов Украины, возглавляемую городским главой Киева Виталием Кличко, для влияния на местное самоуправление и последующую федерализацию Украины. Об этом со ссылкой на запись разговора политиков пишет “Обозреватель”, передает УНН.

“Да не, это мы напишем. Слава, согласись, что кроме Совета городов (Ассоциации городов Украины, возглавляемой Кличко — прим. ред.), все остальное в целом осталось прежним. Послушай, ты понял, почему Совет городов я убрал, да? Потому что это соответствовало с этим... А если мы это отбрасываем, то тогда надо искать форму. А эта форма и будет Совет городов”, — сказал Медведчук.

Сурков в ходе диалога подчеркнул важность Ассоциации для планов Кремля. По его словам, организация может сыграть важную роль в процессе разработки некоего договора.

“Для меня это важно. Работать ведь не будем, понимаешь?... И в 10 статью ввести, ну подвесить условно. Настаивать на дальнейших консультациях до акта выборов в МСУ (местное самоуправление в Украине — прим. ред.) и порядках их проведения. Ну и нормально было бы. Зачем его отменять? Отменят. Ну у нас политический фундамент уйдет из договора”, — объяснил Сурков.

Из разговора можно сделать вывод, что через Ассоциацию городов Кремль намеревался добиться федерализации Украины с последующим получением Россией контроля над регионами и местным самоуправлением.

Напомним, ранее нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук был вызван на допрос в СБУ.

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