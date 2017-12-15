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ЗМІ: Грузія і Україна ведуть таємні переговори про видачу Саакашвілі

ЗМІ: Грузія і Україна ведуть таємні переговори про видачу Саакашвілі

Київ • УНН

 • 23445 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Голова служби державної безпеки Грузії Вахтанг Гомелаурі веде секретні переговори про видачу екс-голови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі в Білорусі. Про це повідомляє грузинський телеканал "Руставі 2", передає УНН.

"Голова служби державної безпеки Вахтанг Гомелаурі веде таємні переговори про видачу Михайла Саакашвілі в Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, В.Гомелаурі проводить зустрічі з українськими урядовцями.

Зазначено, що служба державної безпеки країни підтвердила візит до Білорусі. Пізніше на сайті служби було опубліковано повідомлення, згідно з яким В.Гомелаурі візьме участь у відзначенні 100-річчі служби безпеки в Білорусі.

"Україна і грузинська влада готуються до видачі Саакашвілі, і мета візиту Гомелаурі - обговорити подробиці щодо третього президента Грузії", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНН 9 грудня, МЗС Грузії стверджує, що не контактує з Києвом щодо Саакашвілі.

Крім того, Генпрокурор Юрій Луценко 5 грудня заявляв, що наразі не йдеться про екстрадицію чи депортацію Саакашвілі.

Нагадаємо, 11 грудня Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі у застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту для Саакашвілі.

Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.

Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.

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