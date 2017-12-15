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СМИ: Грузия и Украина ведут тайные переговоры о выдаче Саакашвили

СМИ: Грузия и Украина ведут тайные переговоры о выдаче Саакашвили

Киев  •  УНН

 • 23445 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Глава службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури ведет секретные переговоры о выдаче экс-главы Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в Беларуси. Об этом сообщает грузинский телеканал "Рустави 2", передает УНН.

"Глава службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури ведет тайные переговоры о выдаче Михаила Саакашвили в Беларуси", - говорится в сообщении.

Как отмечается, В.Гомелаури проводит встречи с украинскими чиновниками.

Указано, что служба государственной безопасности страны подтвердила визит в Беларусь. Позже на сайте службы было опубликовано сообщение, согласно которому В.Гомелаури примет участие в праздновании 100-летия службы безопасности в Беларуси.

"Украина и грузинские власти готовятся к выдаче Саакашвили, и цель визита Гомелаури - обсудить подробности относительно третьего президента Грузии", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНН 9 декабря, МИД Грузии утверждает, что не контактирует с Киевом по Саакашвили.

Кроме того, Генпрокурор Юрий Луценко 5 декабря заявлял, что сейчас речь не идет об экстрадиции или депортации Саакашвили.

Напомним, 11 декабря Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для Саакашвили.

Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.

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