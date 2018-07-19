ЗМІ дізналися про плани Росії ввести санкції проти сотень українських компаній

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Російський уряд розробляє пакет санкцій проти України. Під російські обмежувальні заходи може потрапити кілька сотень українських юридичних і фізичних осіб. Про це повідомляє російський “Коммерсант” з посиланням на джерела в російському Кабміні, передає УНН.

“В уряді почалася робота по зниженню негативного впливу на економіку РФ в зв’язку з введенням санкцій. Одним з елементів цієї роботи буде президентський указ про санкції щодо фізичних і юридичних осіб України”, — йдеться в матеріалі видання. Відповідальність за складання російського списку санкцій була покладена на Мінекономіки, Мінпромторг і Мінфін Росії. Координацію роботи відомств веде перший віце-прем’єр Антон Сілуанов, стверджують джерела.

Пропозиції щодо заборони імпорту певних товарів з України повинні бути підготовлені Кабміном до 1 серпня. За словами джерела в уряді, першими у списку санкційних товарів можуть виявитися українські добрива. Подібний захід стане відповіддю на мита, які раніше були введені Києвом на поставки добрив зі Росії — тоді ці заходи вдарили по інтересам російських компаній “Фосагро” і “Єврохім”, але вказівки на можливі контрсанкціі РФ по сектору виглядають вкрай дивними, кажуть джерела „Комерсант“ у галузі. Це пов’язано з малим обсягом поставок добрив з України у Росію. У 2017 році з України в ЄАЕС було поставлено добрив на 1 млн доларів, у той час як в зворотному напрямку, з Росії в Україну, було поставлено 870 тис. т. азотних добрив на 206 млн доларів і 2 млн т. змішаних добрив на 520 млн дол.

Під санкції можуть потрапити і окремі українські громадяни. Подібна можливість, стверджує одне з джерел, обговорювалася з 2014 року з подачі силового блоку. У російський списку санкцій можуть потрапити українські бізнесмени, політики і держслужбовці. Можливою заходом впливу може стати блокування їх активів у Росії.

Нагадаємо, сенатор-республіканець від штату Вайомінг Джон Баррасо вніс до конгресу США законопроект, що передбачає введення санкцій проти газопроводу “Північний потік-2”.

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