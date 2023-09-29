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ЗМІ дізналися, хто вербував кубинців на війну проти України

ЗМІ дізналися, хто вербував кубинців на війну проти України

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Кубинське видання CubaNet повідомляє, що взяло інтерв'ю у більше ніж десятка кубинців, деякі з яких збиралися поїхати до росії, щоб брати участь – свідомо чи ні – у вторгненні в Україну, пише УНН.

Деталі

З 11 осіб, опитаних CubaNet, усі заявили, що нещодавно вони були пов'язані - як солдати або молодші офіцери - з кубинською армією, перш ніж їх завербували як найманців до російської армії, зазначає видання.

З кубинців, які контактували щодо контракту на роботу в росії, "вісім заявили, що отримали повідомлення від Володимира Шкунова, який з 2021 року керує створеною ним самим групою в Facebook і названою "росія для кубинців", а з квітня 2019 року працює головним представником ульяновського регіонального відділення російського товариства дружби з Кубою", пише видання.

Як повідомляє російське видання "Важные истории", що звернуло увагу на публікацію CubaNet, Шкунов числиться провідним науковим співробітником поволзької філії Інституту російської історії РАН та членом Експертної ради при уряді рф. Розмовляти із видання "Важные истории", як повідомляється, Володимир Шкунов відмовився.

Нагадаємо

Куба арештувала 17 людей у справі про вербування на війну в Україні на боці рф.

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