СМИ узнали, кто вербовал кубинцев на войну против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Кубинское издание CubaNet сообщает, что взяло интервью у более чем десятка кубинцев, некоторые из которых собирались поехать в россию, чтобы участвовать – сознательно или нет – во вторжении в Украину, пишет УНН.
Детали
Из 11 человек, опрошенных CubaNet, все заявили, что недавно они были связаны - как солдаты или младшие офицеры - с кубинской армией, прежде чем их завербовали в качестве наемников в российскую армию, отмечает издание.
Из кубинцев, которые контактировали по поводу контракта на работу в россии, "восемь заявили, что получили сообщение от Владимира Шкунова, который с 2021 года руководит созданной им самим группой в Facebook и названной "россия для кубинцев", а с апреля 2019 года работает главным представителем ульяновского регионального отделения российского общества дружбы с Кубой", пишет издание.
Как сообщает российское издание "Важные истории", обратившее внимание на публикацию CubaNet, Шкунов числится ведущим научным сотрудником поволжского филиала Института российской истории РАН и членом Экспертного совета при правительстве рф. Разговаривать с изданием "Важные истории", как сообщается, Владимир Шкунов отказался.
Напомним
Куба арестовала 17 человек по делу о вербовке на войну в Украину на стороне рф.