ЗМІ: Алієв звинуватив рф у порушенні гарантій по Нагірному Карабаху

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За словами Алієва, Вірменія досі не вивела свої війська з території Карабаху, що було передбачено декларацією про припинення вогню, а російські миротворці потурають цьому.

Президент зазначив, що кілька місяців тому, коли посадовці високого рівня міноборони росії перебували в Азербайджані, вони обіцяли міністерству оборони, що вірменські військові до червня вийдуть з Карабаху.

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"Сьогодні вже середина липня, але це питання не знайшло свого рішення", - заявив Алієв, якого цитують росЗМІ.

"Вірменія не виконує цього зобов'язання, що суперечить декларації від 10 листопада. Російські миротворці... їх до цього не примушують. Звичайно, це неприйнятно. Ми є країною-переможцем, ми відновили свою територіальну цілісність. Якщо Вірменія не хоче виводити свої війська з території Азербайджану, то нехай відкрито про це скаже, ми знатимемо, що нам робити в цьому випадку. Якою буде наша відповідь? Напевно, про це зараз недоречно говорити. Однак це грубе порушення декларації від 10 листопада", - сказав він.

Що було раніше

У ніч проти 10 листопада 2020 року прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Алієв і путін підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабасі.

Азербайджан у війні повернув 40% території невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки, включаючи місто Шуша.