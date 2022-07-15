СМИ: Алиев обвинил рф в нарушении гарантий по Нагорному Карабаху

Детали

По словам Алиева, Армения до сих пор не вывела свои войска с территории Карабаха, что было предусмотрено декларацией о прекращении огня, а российские миротворцы потворствуют этому.

Президент отметил, что несколько месяцев назад, когда должностные лица высокого уровня минобороны рф находились в Азербайджане, они обещали министерству обороны, что армянские военные до июня выйдут из Карабаха.

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"Сегодня уже середина июля, но этот вопрос не нашел своего решения", - заявил Алиев, которого цитируют росСМИ.

"Армения не выполняет этого обязательства, что противоречит декларации от 10 ноября. Российские миротворцы... их к этому не принуждают. Конечно, это неприемлемо. Мы страна-победитель, мы восстановили свою территориальную целостность. Если Армения не хочет выводить свои войска с территории Азербайджана, то пусть открыто об этом скажет, мы будем знать, что нам делать в этом случаев. Каким будет наш ответ? Наверное, об этом сейчас неуместно говорить. Однако, это грубое нарушение декларации от 10 ноября", - сказал он.

Что было ранее

В ночь на 10 ноября 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и путин подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Азербайджан в этой войне вернул 40% территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, включая город Шуша.