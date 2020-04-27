Зменшення кількості хворих на COVID-19 за добу не ознака проходження піку захворюваності – епідеміолог
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. В Україні за добу кількість людей, що захворіли на коронавірус, зменшилася. Проте, це не означає, що ми пройшли пік захворювання, його очікують після послаблення карантинних заходів. Про це в інтерв’ю УНН розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.
Відповідаючи на питання, чи можна говорити про спад захворюваності на коронавірус в Україні, адже кількість людей, що захворіли за останню добу зменшилася, Голубовська відповіла: “Ні, не можна. Ми всі в ізоляції, ми дотримуємося обмежувальних заходів, коли вони будуть пом’якшуватися, ми будемо бачити зростання захворюваності. Ми не знаємо як буде поводити себе вірус влітку”.
За її словами, влітку коронавірусна інфекція повинна зменшуватись і знову повинна бути хвиля, починаючи з осені.
“Але повторюю, оскільки вірус може мати штучне походження, закономірності бути не може”, — додала Голубовська.
Як повідомила УНН лікар-епідеміолог Ольга Голубовська, у світі обговорюють, що коронавірус з’явився ймовірно незвичайним шляхом. Окрім того, через пандемію, людей з іншими захворюваннями позбавили права на медичну допомогу.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 27 квітня зафіксовано 9009 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, , з них 220 летальних.