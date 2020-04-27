Зменшення кількості хворих на COVID-19 за добу не ознака проходження піку захворюваності – епідеміолог

КИЇВ. 27 квітня. УНН. В Україні за добу кількість людей, що захворіли на коронавірус, зменшилася. Проте, це не означає, що ми пройшли пік захворювання, його очікують після послаблення карантинних заходів. Про це в інтерв’ю УНН розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.