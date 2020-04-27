Уменьшение количества больных COVID-19 за сутки не признак прохождения пика заболеваемости - эпидемиолог

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Украине за сутки количество людей, заболевших коронавирусом, уменьшилось. Однако, это не значит, что мы прошли пик заболевания, его ожидают после ослабления карантинных мероприятий. Об этом в интервью УНН рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Отвечая на вопрос, можно ли говорить о спаде заболеваемости коронавирусом в Украине, ведь количество людей, заболевших за последние сутки уменьшилось, Голубовская ответила: “Нет, нельзя. Мы все в изоляции, мы придерживаемся ограничительных мер, когда они будут смягчаться, мы будем видеть рост заболеваемости. Мы не знаем как будет вести себя вирус летом”.

По ее словам, летом коронавирусная инфекция должна уменьшаться и снова должна быть волна, начиная с осени.

“Но повторяю, поскольку вирус может иметь искусственное происхождение, закономерности быть не может”, — добавила Голубовская.

Как сообщила УНН врач-эпидемиолог Ольга Голубовская, в мире обсуждают, что коронавирус появился вероятно необычным путем. Кроме того, из-за пандемии, людей с другими заболеваниями лишили права на медицинскую помощь.

Напомним, в Украине 9:00 27 апреля зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 220 летальных.

Украинские Национальные Новости

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