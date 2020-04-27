Уменьшение количества больных COVID-19 за сутки не признак прохождения пика заболеваемости - эпидемиолог

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Украине за сутки количество людей, заболевших коронавирусом, уменьшилось. Однако, это не значит, что мы прошли пик заболевания, его ожидают после ослабления карантинных мероприятий. Об этом в интервью УНН рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.