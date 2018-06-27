Злочинець, який втік із суду, пересувається в межах Миргородського району – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Поліція виявила покинутий транспортний засіб, на якому разом із жінкою пересувався засуджений, що сьогодні втік із зали Миргородського райсуду. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Полтавській області, передає УНН.
"За останніми даними, поліція виявила покинутий транспортний засіб, на якому пересувався засуджений разом із жінкою. Втікачі пересуваються пішки в межах Миргородського району. Тому поліція закликає місцевих жителів бути максимально обережними!" – йдеться в повідомленні.
Крім того, поліція закликала не зупинятися на вимогу незнайомців, не підвозити їх, не впускати до будинків, а також уникати будь-яких контактів з невідомими особами.
"У разі, якщо ви побачите схожого за описом чоловіка (можливо, разом із супутницею), у жодному разі не намагайтеся затримати його самостійно. Негайно викликайте поліцію – "102", – наголосили у ГУНП.
Нагадаємо, злочинець втік із зали Миргородського районного суду на Полтавщині. Чоловік засуджений за вчинення злочинів, передбачених ст. 257 (бандитизм), 187 (розбій), 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.