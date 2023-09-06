"Зливав секретні дані росіянам": проти експрацівника німецької розвідки висунули звинувачення у держзраді
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Проти колишнього співробітника Федеральної розвідувальної служби Німеччини, якого торік викрили як російського шпигуна, висунули звинувачення. Про це пише SPIEGEL, передає УНН.
Деталі
Згідно з інформацією SPIEGEL, федеральний прокурор висунув обвинувачення проти Карстена Л. та його ймовірного помічника Артура Е. Їх судитимуть у Берлінському апеляційному суді.
Двох чоловіків звинувачують у державній зраді в особливо тяжкій справі. Якщо їх визнають винними, їм загрожує довічне ув'язнення.
За даними служб безпеки, одним із мотивів зради був страх Карстена Л. колись збідніти та не мати можливості прогодувати сім’ю.
Доповнення
Восени 2022 року Німеччина отримала інформацію від іноземної партнерської служби про те, що всередині німецької розвідки є кріт і були злиті секретні дані.
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Німецькі ЗМІ писали, що агенти російської спецслужби запросили у свого шпигуна інформацію про німецькі та американські системи озброєнь, які були поставлені в Україну. Зазначається, що пізніше слідчі виявили відповідний список запитів на мобільному телефоні Карстена Л.
Також підозрюють, що російський шпигун передавав документи, де містилася інформація про війну в Україні та російське угруповання найманців Вагнера.
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