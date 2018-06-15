Зірковий бомбардир Єгипту зможе зіграти у першому турі ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Футболіст англійського “Ліверпуля” та збірної Єгипту Мохамед Салах зіграє в першому матчі команди на ЧС-2018 проти Уругваю, інформує УНН з посиланням на Marca і сайт ЧС-2018.
“Якщо не трапиться ніяких загострень, то Мохамед зіграє з Уругваєм. Упевнений, що він вийде на поле”, — заявив наставник єгиптян Ектор Купер.
Окрім того Купер відзначив важливість появи Салаха, але й вважає, що команді є й на кого розраховувати крім гравця “мерсисайдців”.
“Єгипту дуже пощастило в тому, що в наших рядах грає один з кращих футболістів світу. Мохамед Салах — це єгипетський Мессі, але це не означає, що нам більше нема на кого розраховувати”, — підкреслив наставник.
Примітно, що Салах отримав травму плеча у фінальному поєдинку Ліги чемпіонів у зіткненні із оборонцем “Реалу” Рамосом.
Зауважимо, що Єгипет вперше з 1990 року пробився до фінальної частини чемпіонату світу з футболу.