Зірка Marvel Джеремі Реннер переніс операцію, але залишається у критичному стані

Деталі

51-річний актор отримав серйозні травми, керуючи снігоочисником біля свого будинку в Ріно, штат Невада, у перший день Нового року, і був доставлений авіацією до лікарні.

Зірка "Месників" у понеділок переніс операцію через травми і залишається в реанімації, повідомив його представник у понеділок увечері.

"Сім'я Джеремі хотіла б висловити свою подяку неймовірним лікарям і медсестрам, які доглядають його" та інших, йдеться у заяві.

"Вони також надзвичайно вражені та вдячні за виявлення любові та підтримки з боку його шанувальників", - відзначив представник актора.

TMZ розповів про свідчення очевидців від сусідів Реннера, які сказали, що актор пророблював дорогу в неділю вранці, щоб його сім'я могла вибратися після снігової бурі. Один сусід сказав, що попри засоби безпеки, машина Sno-Cat наїхала на одну з ніг Реннера.

Повідомляється, що він втратив багато крові через травму, і інший сусід, лікар, наклав джгут на його ногу до прибуття швидкої допомоги.

Доповнення

Реннер знявся у кількох проектах Marvel у ролі Клінта Бартона/Соколиного ока, починаючи з фільму "Тор" 2011 року. Окрім того, що Реннер є "Месником", він також знявся в багатьох відомих та успішних фільмах, у тому числі у двох фільмах із серії "Місія нездійсненна", "Прибуття", "Афера по-американськи" та "28 тижнів по тому". Він також був номінований на дві премії "Оскар", у тому числі за роль другого плану у фільмі "Місто" та в номінації "Кращий актор" за роботу у фільмі "Володар бурі".