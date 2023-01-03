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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Звезда Marvel Джереми Реннер перенес операцию, но остается в критическом состоянии

Киев • УНН

 • 967560 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Звезда киносаги о "Мстителях" от Marvel Джереми Реннер перенес операцию после тупой травмы грудной клетки и ортопедических травм, полученных в результате несчастного случая в воскресенье, и остается в критическом, но стабильном состоянии, подтвердил представитель актера, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Звезда Marvel Джереми Реннер перенес операцию, но остается в критическом состоянии

Детали

51-летний актер получил серьезные травмы, управляя снегоочистителем у своего дома в Рино, штат Невада, в первый день Нового года, и был доставлен авиацией в больницу.

Звезда "Мстителей" в понедельник перенес операцию из-за травм и остается в реанимации, сообщил его представитель в понедельник вечером.

"Семья Джереми хотела бы выразить свою благодарность невероятным врачам и медсестрам, которые ухаживают за ним" и другим, говорится в заявлении. 

"Они также очень впечатлены и благодарны за проявления любви и поддержки со стороны его поклонников", - отметил представитель актера.

TMZ рассказал о свидетельствах очевидцев от соседей Реннера, сказавших, что актер проделывал дорогу в воскресенье утром, чтобы его семья могла выбраться после снежной бури. Один сосед сказал, что, несмотря на средства безопасности, машина Sno-Cat наехала на одну из ног Реннера.

Сообщается, что он потерял много крови из-за травмы, и другой сосед, врач, наложил жгут на его ногу до прибытия скорой помощи.

Дополнение

Реннер снялся в нескольких проектах Marvel в роли Клинта Бартона/Соколиного глаза, начиная с фильма "Тор" 2011 года. Кроме того, что Реннер является "Мстителем", он также снялся во многих известных и успешных фильмах, в том числе в двух фильмах из серии "Миссия невыполнима", "Прибытие", "Афера по-американски" и "28 недель спустя" . Он также был номинирован на две премии "Оскар", в том числе за роль второго плана в фильме "Город" и в номинации "Лучший актер" за работу в фильме "Повелитель бури".

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