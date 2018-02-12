Зінченко взяв участь у розгромній перемозі "Манчестер Сіті" над "Лестером"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Футболіст збірної України Олександр Зінченко відіграв за “Манчестер Сіті” у зустрічі Англійської Прем’єр-ліги проти “Лестера”, інформує УНН з посиланням на сайт команд.
У рамках 27-го туру англійської Прем’єр-ліги лідер чемпіонату приймав на власному полі “Лестер” і здобув перемогу з рахунком 5:1. У складі “городян” покер оформив Серхіо Агуеро, один точний постріл в активі Стерлінга. За “лисів” відзначився Варді.
Наш співвітчизник як завжди, діяв на позиції лівого захисника. Загалом Зінченко відіграв 65 хвилин і був замінений на Даніло.
Варто зазначити, що “міщани” мають 23 перемоги в 27 зустрічах АПЛ та лідирують з показником в 72 очки. “Лестер” йде 8-м — 35 пунктів.
Додамо, що в цьому сезоні Зінченко провів у складі “Манчестер Сіті” дев’ять поєдинків.